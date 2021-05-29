MSB duyurdu! 2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
29 Mayıs 2021, Cumartesi 14:00 Son Güncelleme:
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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
Teröristleri görüldükleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Bölge terörden temizleninceye kadar operasyonlarımız devam edecek.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1398591079281315841
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