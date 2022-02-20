MSB duyurdu! 2 terörist daha öldürüldü

Türkiye'nin terör ile mücadelesi hem içeride hem de dışarıda tüm sürati ile devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından "Ara, Bul, Yok Et!" başlığı ile yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek" denildi.







