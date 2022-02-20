Türkiye MSB duyurdu! 2 terörist daha öldürüldü

MSB duyurdu! 2 terörist daha öldürüldü

Türkiye

MSB duyurdu! 2 terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Metina bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

20 Şubat 2022, Pazar 15:50 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin terör ile mücadelesi hem içeride hem de dışarıda tüm sürati ile devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından "Ara, Bul, Yok Et!" başlığı ile yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek" denildi.



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