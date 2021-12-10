MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde bulunan Zap bölgesinde 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
10 Aralık 2021, Cuma 11:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Türkiye'nin içeride ve dışarıda terör ile mücadelesi sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından 'Şehitlerimiz için hesap sormaya, kalleşçe saldırının bedelini ödetmeye devam ediyoruz' başlığıyla yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu.
İşte Bakanlık'tan yapılan paylaşım:
https://twitter.com/tcsavunma/status/1469223821618077698
BUNLARI DA OKUYUN