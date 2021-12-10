MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin içeride ve dışarıda terör ile mücadelesi sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından 'Şehitlerimiz için hesap sormaya, kalleşçe saldırının bedelini ödetmeye devam ediyoruz' başlığıyla yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu.

İşte Bakanlık'tan yapılan paylaşım:



