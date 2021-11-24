MSB duyurdu! 2 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan Pençe Kaplam operasyon bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
24 Kasım 2021, Çarşamba 15:37 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin terörle mücadelesi içeride ve dışarıda hız kesmeden sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde, taciz ateşine ateş destek vasıtalarıyla karşılık veren Mehmetçik'in 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
İşte Bakanlıktan yapılan o paylaşım:
https://twitter.com/tcsavunma/status/1463482601575002119?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet
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