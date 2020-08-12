MSB duyurdu: 20 terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 20 PKK'lı teröristin daha gözaltına alındığını duyurdu.
12 Ağustos 2020, Çarşamba 18:23 Son Güncelleme:
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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti için çalışmaya devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 20 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.
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