Türkiye MSB duyurdu! 29 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB duyurdu! 29 terörist etkisiz hale getirildi!

Türkiye

MSB duyurdu! 29 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 28 PKK/YPG'li terörist ve Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında bulunan 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

11 Şubat 2022, Cuma 11:26 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin içeride ve dışarıda terör ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesbaından 'Her terörist için kaçınılmaz son bellidir' başlığı ile yapılan paylaşımda, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 28 PKK/YPG'li terörist ve Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında bulunan 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:


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