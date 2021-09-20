MSB duyurdu: 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi…
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasına göre Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
20 Eylül 2021, Pazartesi 10:01 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
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