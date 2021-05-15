Türkiye MSB duyurdu: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi…

MSB duyurdu: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi…

Türkiye

MSB duyurdu: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi…

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında Pençe-Şimşek operasyonunda Kuzey Irak’ın Metina bölgesinde 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

15 Mayıs 2021, Cumartesi 11:54 Son Güncelleme:
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MSB’den yapılan açıklama şu şekilde:

Teröristleri kendi inlerine gömmeye devam ediyoruz! Pençe-Şimşek operasyonunun icra edildiği Irak kuzeyindeki Metina’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!

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