MSB duyurdu: 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi…
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son dakika açıklamasında Pençe-Şimşek operasyonunda Kuzey Irak’ın Metina bölgesinde 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
15 Mayıs 2021, Cumartesi 11:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
MSB’den yapılan açıklama şu şekilde:
Teröristleri kendi inlerine gömmeye devam ediyoruz! Pençe-Şimşek operasyonunun icra edildiği Irak kuzeyindeki Metina’da tespit edilen 3 PKK’lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!
BUNLARI DA OKUYUN