Türkiye MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

02 Haziran 2021, Çarşamba 17:06 Son Güncelleme:
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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde devam eden Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı terörist, kara ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirdi.



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