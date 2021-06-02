MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
02 Haziran 2021, Çarşamba 17:06 Son Güncelleme:
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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde devam eden Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı terörist, kara ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirdi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1399632239663718401