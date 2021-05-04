MSB duyurdu: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, "Fırat Kalkanı bölgesinde Mehmetçiklerimize makineli tüfekle ateş açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.
04 Mayıs 2021, Salı 18:10 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde bulunan Mehmetçiklerimize makineli tüfek ile ateş açan 3 PKK/YPG'li terörist komandolarımızın verdiği karşılıkla etkisiz hale getirildi. Teröristlere ait bir barınak da ateş destek vasıtalarımızla tahrip edildi." ifadelerine yer verildi.
AA
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