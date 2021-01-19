Türkiye MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

19 Ocak 2021, Salı 19:51 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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AA

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