MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi!
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirdiğini duyurdu.
26 Şubat 2022, Cumartesi 10:45 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi.
"Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi"
https://twitter.com/tcsavunma/status/1497472422328557568
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