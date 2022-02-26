MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi"













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