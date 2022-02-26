Türkiye MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi!

MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Türkiye

MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

26 Şubat 2022, Cumartesi 10:45 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi.

 "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi"




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