MSB duyurdu: 3 terörist öldürüldü!
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
27 Aralık 2021, Pazartesi 11:09 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin terör ile mücadelesi içeride ve dışarıda sürat kesmeden sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan 3 PKK'lı teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Bölgeye yönelik saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1475368692401717250