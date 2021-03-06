MSB duyurdu! 3 vatandaş yüksek kayalık bölgeden düştü
Milli Savunma Bakanlığı, Eskişehir'de 3 vatandaşın yüksek kayalık bir bölgeden düşerek yaralandığını açıkladı.
06 Mart 2021, Cumartesi 10:27 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, 3 vatandaşın Eskişehir / Mihalıççık İlçesi Süleler köyü mevkinde yüksek kayalık bir bölgeden düşerek yaralandığını, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopter ile kurtarıldıklarını açıkladı.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
Eskişehir / Mihalıççık İlçesi Süleler köyü mevkinde yüksek kayalık bir bölgeden düşerek yaralanan 3 vatandaşımız, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopter ile kurtarılarak Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi. Vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.
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