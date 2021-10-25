MSB duyurdu! 3'ü FETÖ üyesi 7 kişi sınırda yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Edirne'de Yunanistan sınırına geçmeye çalışan 7 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan kişilerin 3'ünün FETÖ üyesi olduğu ortaya çıktı.
25 Ekim 2021, Pazartesi 12:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 7 kişinin yakalandığını duyurdu.
Yapılan incelemelerin ardından yakalananlardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
İşte Bakanlıktan yapılan o paylaşım:
https://twitter.com/tcsavunma/status/1452554417220243456?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet
BUNLARI DA OKUYUN