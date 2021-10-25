Türkiye MSB duyurdu! 3'ü FETÖ üyesi 7 kişi sınırda yakalandı

MSB duyurdu! 3'ü FETÖ üyesi 7 kişi sınırda yakalandı

Türkiye

MSB duyurdu! 3'ü FETÖ üyesi 7 kişi sınırda yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Edirne'de Yunanistan sınırına geçmeye çalışan 7 kişinin yakalandığını duyurdu. Yakalanan kişilerin 3'ünün FETÖ üyesi olduğu ortaya çıktı.

25 Ekim 2021, Pazartesi 12:05 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 7 kişinin yakalandığını duyurdu.

Yapılan incelemelerin ardından yakalananlardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

İşte Bakanlıktan yapılan o paylaşım:


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