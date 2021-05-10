Türkiye MSB duyurdu: 4 odalı mağara bulundu

MSB duyurdu: 4 odalı mağara bulundu

Türkiye

MSB duyurdu: 4 odalı mağara bulundu

Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonunda teröristlere ait 4 odalı bir mağara tespit edildi. Çelik kapı ile ayrılmış bir rehine odası da bulunan mağarada havan mühimmatı ve EYP’ler ele geçirildi.

10 Mayıs 2021, Pazartesi 11:57 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde başarıyla devam eden Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında teröristler tarafından kullanılan bir mağara tespit edildi. 4 odası olan ve 50 teröristin barınabileceği genişlikte olduğu değerlendirilen mağarada çelik kapı ile ayrılmış bir rehine odası olduğu da belirlendi.

Mağara içerisinde yapılan aramada;

⁃ 10 adet 81 ve 100 mm’lik havan mühimmatı,

⁃ 9 adet basma düzenekli EYP ele geçirildi.

Tespit edilen mağara tahrip edilirken ele geçen mühimmat ve EYP’ler de METİ timimiz tarafından imha edildi.

DHA

Yazarlarımızdan
Banu Şen
GAP Bölgesi Mezopotamya ile markalaşıyor
Banu Şen
Hakan Çelik
Yerli modele teşvik gelmeli
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Biraz yavaş
Rauf Tamer
Şirin Sever
Yasak-kural tamam da peki ya gönül almak?
Şirin Sever
Erkut Can
Kapandık ama kapılar açık
Erkut Can
Murat Gülderen
Küçük esnafa 'Fenomen' taktikleri
Murat Gülderen
Murat Çelik
Ruh hâlimiz nasıl, ne yapabiliriz?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
4 Mayıs 1937 Dersim
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 65 yaş üstü aşılanma oranında dikkat çeken fark! İkna timi devreye girince...