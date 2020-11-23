Türkiye MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak Kuzeyi Metina ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

23 Kasım 2020, Pazartesi 18:22 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek" ifadeleri kullanıldı.

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AA


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