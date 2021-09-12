MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi...
Milli Savunma Bakanlığı, "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" dedi. Öte yandan dün gerçekleştirilen operasyonlarda da 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
12 Eylül 2021, Pazar 13:22 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçikten PKK/YPG'li teröristlere geçit yok! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
PKK'YA DARBE
MSB dün gerçekleştirdiği operasyonlarda, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 11 oldu."