Türkiye MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi...

MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi...

Türkiye

MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi...

Milli Savunma Bakanlığı, "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" dedi. Öte yandan dün gerçekleştirilen operasyonlarda da 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

12 Eylül 2021, Pazar 13:22 Son Güncelleme:
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçikten PKK/YPG'li teröristlere geçit yok! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

PKK'YA DARBE

MSB dün gerçekleştirdiği operasyonlarda, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 11 oldu."

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