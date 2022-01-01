MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
01 Ocak 2022, Cumartesi 11:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
Ansızın vurmaya devam! Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!
https://twitter.com/tcsavunma/status/1477193047033237505