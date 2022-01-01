Türkiye MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

01 Ocak 2022, Cumartesi 11:43 Son Güncelleme:
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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Ansızın vurmaya devam! Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!



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