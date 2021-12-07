MSB duyurdu! 4 PKK'lı terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yer alan Hakurk'ta düzenlenen operasyonlarda 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
07 Aralık 2021, Salı 15:50 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin terör ile mücadelesi içeride ve dışarıda hız kesmeden sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından 'Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz' başlığıyla yaptığı paylaşımda 4 PKK'lı teröristin MİT ve TSK'nın ortak çalışması ile düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirildiğini duyrudu.
İşte Bakanlık'tan yapılan o paylaşım:
https://twitter.com/tcsavunma/status/1468196578758254592
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