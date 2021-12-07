Türkiye'nin terör ile mücadelesi içeride ve dışarıda hız kesmeden sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından 'Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz' başlığıyla yaptığı paylaşımda 4 PKK'lı teröristin MİT ve TSK'nın ortak çalışması ile düzenlenen operasyonlarda etkisiz hale getirildiğini duyrudu.

İşte Bakanlık'tan yapılan o paylaşım:



