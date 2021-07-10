Türkiye MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son paylaşımda Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

10 Temmuz 2021, Cumartesi 10:32 Son Güncelleme:
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İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:

Her nerede olursa olsun teröre ve teröriste geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.



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