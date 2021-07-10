MSB duyurdu: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son paylaşımda Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
10 Temmuz 2021, Cumartesi 10:32 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama:
Her nerede olursa olsun teröre ve teröriste geçit yok! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1413753965506965504
BUNLARI DA OKUYUN