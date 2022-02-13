Türkiye MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

MSB duyurdu! 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

13 Şubat 2022, Pazar 10:07 Son Güncelleme:
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Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek operasyon bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde" denildi.



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