Türkiye MSB duyurdu: 4 terörist öldürüldü

MSB duyurdu: 4 terörist öldürüldü

Türkiye

MSB duyurdu: 4 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde 3, Barış Pınarı bölgesinde ise 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

29 Ekim 2021, Cuma 15:37 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde 3, Barış Pınarı bölgesinde ise 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


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