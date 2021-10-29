MSB duyurdu: 4 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde 3, Barış Pınarı bölgesinde ise 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
29 Ekim 2021, Cuma 15:37 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde 3, Barış Pınarı bölgesinde ise 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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