MSB duyurdu: 4 terörist öldürüldü

Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde 3, Barış Pınarı bölgesinde ise 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.



