MSB duyurdu! 4 terörist öldürüldü

Türkiye'nin içeride ve dışarıda terörle mücadelesi sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, 'Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor' başlığıyla yaptığı paylaşımda, ikisi Barış Pınar bölgesinde, biri Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, biri ise Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan paylaşım şöyle:











