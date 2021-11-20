Türkiye MSB duyurdu! 4 terörist öldürüldü

MSB duyurdu! 4 terörist öldürüldü

Türkiye

MSB duyurdu! 4 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, ikisi Barış Pınar bölgesinde, biri Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, biri ise Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

20 Kasım 2021, Cumartesi 16:54 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin içeride ve dışarıda terörle mücadelesi sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, 'Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor' başlığıyla yaptığı paylaşımda, ikisi Barış Pınar bölgesinde, biri Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, biri ise Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan paylaşım şöyle:




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