MSB duyurdu! 4 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, ikisi Barış Pınar bölgesinde, biri Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, biri ise Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
20 Kasım 2021, Cumartesi 16:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Türkiye'nin içeride ve dışarıda terörle mücadelesi sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, 'Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor' başlığıyla yaptığı paylaşımda, ikisi Barış Pınar bölgesinde, biri Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, biri ise Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan paylaşım şöyle:
https://twitter.com/tcsavunma/status/1462041017671159824?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet
BUNLARI DA OKUYUN