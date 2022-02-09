Türkiye MSB duyurdu! 5 PKK'lı terörist öldürüldü

MSB duyurdu! 5 PKK'lı terörist öldürüldü

Türkiye

MSB duyurdu! 5 PKK'lı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan Zap ve Avaşin bölgelerinde tespit edilen 5 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu.

09 Şubat 2022, Çarşamba 10:15 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin içeride ve dışarına terör örgütüne karşı mücadelesi tam gaz devam ediyor. Son olarak Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerine hava harekatı düzenlendi. 

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Ara, Bul, Yok et!" başlığı ile yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgesine düzenlenen pperasyonda 5 PKK'lı etkisiz hale getirildiği açıklandı.

İşte Bakanlık'tan yapılan o paylaşım:



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