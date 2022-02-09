Türkiye'nin içeride ve dışarına terör örgütüne karşı mücadelesi tam gaz devam ediyor. Son olarak Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından "Ara, Bul, Yok et!" başlığı ile yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgesine düzenlenen pperasyonda 5 PKK'lı etkisiz hale getirildiği açıklandı.

İşte Bakanlık'tan yapılan o paylaşım:







