Türkiye MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan bölgesinde 1, Barış Pınarı bölgesinde 4 olmak üzere toplamda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

28 Şubat 2022, Pazartesi 11:51 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin terör ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yapılan açıklamada, toplamda 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İşte Bakanlık'tan yapılan açıklama:

Mücadelemiz sürüyor! Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirilirken, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist de ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.


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