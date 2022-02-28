MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kaplan bölgesinde 1, Barış Pınarı bölgesinde 4 olmak üzere toplamda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
28 Şubat 2022, Pazartesi 11:51 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin terör ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yapılan açıklamada, toplamda 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
İşte Bakanlık'tan yapılan açıklama:
Mücadelemiz sürüyor! Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirilirken, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist de ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1498216770234204160
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