MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin içeride ve dışarıda terör ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, saldırı hazırlığı içinde olan 6 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

İşte Bakanlık'tan yapılan paylaşım:







