Türkiye MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 6 teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

18 Şubat 2022, Cuma 16:00 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin içeride ve dışarıda terör ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, saldırı hazırlığı içinde olan 6 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

İşte Bakanlık'tan yapılan paylaşım:



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