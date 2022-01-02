MSB duyurdu: 6 terörist öldürüldü

Türkiye'nin içeride ve dışarıda terör ile olan mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İşte Bakanlık'tan yapılan o paylaşım:



