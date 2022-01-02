MSB duyurdu: 6 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat kalkanı bölgelerinde sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
02 Ocak 2022, Pazar 11:44 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin içeride ve dışarıda terör ile olan mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde taciz ateşi ve sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İşte Bakanlık'tan yapılan o paylaşım:
https://twitter.com/tcsavunma/status/1477547443965378564
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