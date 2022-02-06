Türkiye'nin sınırları içinde ve dışında terör ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, "Terörist neredeyse hedefimiz orası" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İşte Bakanlık'tan yapılan açıklama:







