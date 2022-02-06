MSB duyurdu! 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
06 Şubat 2022, Pazar 12:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Türkiye'nin sınırları içinde ve dışında terör ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, "Terörist neredeyse hedefimiz orası" başlığıyla yaptığı paylaşımda, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığında olan 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İşte Bakanlık'tan yapılan açıklama:
https://twitter.com/tcsavunma/status/1490245943224057856
BUNLARI DA OKUYUN