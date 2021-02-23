Türkiye MSB duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

MSB duyurdu! 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerince etkisiz hale getirildi." denildi. MSB'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz." notu düşüldü.

23 Şubat 2021, Salı 18:52 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter adresinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Keşif ve gözetleme vasıtalarımızın Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 8 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız azimli ve kararlı şekilde devam edecek."

AA

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