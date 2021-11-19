MSB duyurdu: 9 terörist etkisiz hâle getirildi
Son dakika haberine göre, MSB duyurdu. Üçü Pençe Kaplan bölgesinde, ikisi Barış Pınarı ve dördü Zeytin Dalı bölgelerinde olmak üzere toplam 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
19 Kasım 2021, Cuma 14:01 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklama, "Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde. Üçü Pençe Kaplan bölgesinde, ikisi Barış Pınarı ve dördü Zeytin Dalı bölgelerinde olmak üzere toplam 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.
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