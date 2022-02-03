MSB duyurdu... Barış Pınarı bölgesinde 9 terörist etkisiz hale getirildi!
Son dakika... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
03 Şubat 2022, Perşembe 10:06 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi' denildi.