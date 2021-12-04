MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında, 'Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 5 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi' ifadeleri kullanıldı.
04 Aralık 2021, Cumartesi 11:19 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında, "Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 5 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi" ifadeleri kullanıldı.
DHA
BUNLARI DA OKUYUN