Türkiye MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

Türkiye

MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında, 'Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 5 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi' ifadeleri kullanıldı.

04 Aralık 2021, Cumartesi 11:19 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında, "Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 5 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi" ifadeleri kullanıldı.

DHA

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