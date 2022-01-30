MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok! Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz" denildi.

ANKARA, (DHA)











