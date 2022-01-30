MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
30 Ocak 2022, Pazar 18:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok! Kahraman komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirdi. Teröristlerin saldırı girişimlerine güçlü şekilde karşılık vermeye devam edeceğiz" denildi.
ANKARA, (DHA)
https://twitter.com/tcsavunma/status/1487803991081824257
BUNLARI DA OKUYUN