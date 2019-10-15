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MSB duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 611 oldu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ''Fırat’ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 611 oldu'' denildi

15 Ekim 2019, Salı 20:04 Son Güncelleme:
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MSB duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 611 oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısının 611’e çıktığını açıkladı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Fırat’ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 611 oldu" denildi.

DHA

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