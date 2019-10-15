MSB duyurdu: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 611 oldu Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ''Fırat’ın doğusunda planlandığı gibi başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 611 oldu'' denildi