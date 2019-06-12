MSB duyurdu: Hedefler bir bir vuruldu Milli Savunma Bakanlığı (MSB): "Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Zap, Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu"