Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib’de Türk askerine yönelik saldırının ardından tespit edilen hedefleri vurmaya devam etti.

İdlip’den gelen yeni görüntülere göre, Halep’in 13 kilometre güneyinde yer alan kimyasal harp tesisi, füze rampası yüklü atışa hazır askeri araç, rejim askerlerinin bulunduğu ve gizlendiği yerler, ateş destek unsurları tarafından imha edildi.

MSB, "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır." bilgisini verdi.

Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, yaralandı

Hain saldırıda Bilecik Bozüyüklü Piyade Komando Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, yaralandı. Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken ambulansla memleketi Bozüyük’e götürülmek için yola çıktığı kaydedildi.

Piyade Komando Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, Kırklareli Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugayı’nda görevli iken yaklaşık 7 ay önce Suriye’ye gönderildi. Oradan da bir süre önce İblib kentine sevk edilerek rejim güçlerine karşı kahramanca mücadele etti.

Ertemiz, Regaip Kandili akşamı düzenlenen hain hava saldırısı sonucunda ise yaralandı. Uzman Çavuş Ertemiz’in daha 15 gün önce izinli olarak geldiği memleketi Bozüyük’ten İdlib’e dönüş yaptığı öğrenildi.

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