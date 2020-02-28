Türkiye MSB duyurdu: İdlib'de bir askerimiz şehit oldu

MSB duyurdu: İdlib'de bir askerimiz şehit oldu

Türkiye

MSB duyurdu: İdlib'de bir askerimiz şehit oldu

MSB: Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır.

28 Şubat 2020, Cuma 23:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib’de Türk askerine yönelik saldırının ardından tespit edilen hedefleri vurmaya devam etti.

İdlip’den gelen yeni görüntülere göre, Halep’in 13 kilometre güneyinde yer alan kimyasal harp tesisi, füze rampası yüklü atışa hazır askeri araç, rejim askerlerinin bulunduğu ve gizlendiği yerler, ateş destek unsurları tarafından imha edildi.

MSB, "Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza Rejim tarafından düzenlenen topçu saldırısında 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır." bilgisini verdi.

Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, yaralandı

Hain saldırıda Bilecik Bozüyüklü Piyade Komando Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, yaralandı. Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken ambulansla memleketi Bozüyük’e götürülmek için yola çıktığı kaydedildi.

Piyade Komando Uzman Çavuş Ayhan Ertemiz, Kırklareli Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugayı’nda görevli iken yaklaşık 7 ay önce Suriye’ye gönderildi. Oradan da bir süre önce İblib kentine sevk edilerek rejim güçlerine karşı kahramanca mücadele etti.

Ertemiz, Regaip Kandili akşamı düzenlenen hain hava saldırısı sonucunda ise yaralandı. Uzman Çavuş Ertemiz’in daha 15 gün önce izinli olarak geldiği memleketi Bozüyük’ten İdlib’e dönüş yaptığı öğrenildi.

Ajanslar



Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Şekibe Çelenk, Muzaffer Erdost: Bir tarih gidiyor
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
İran'ın koronayla tütsülü mücadelesi
Candaş Tolga Işık
Büşra Özbelli
Kimsenin canı diğerinden kıymetli değildir... Tahran uçağındaki kavga
Büşra Özbelli
Hakan Çelik
Virüs fırsatçılığı bize yakışmaz
Hakan Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER BUDO seferlerinden bazıları iptal edildi