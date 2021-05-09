Türkiye MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Türkiye

MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde düzenlenen operasyonda 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

09 Mayıs 2021, Pazar 16:01 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya darbe vurmaya devam ediyoruz. Son olarak Avaşin-Basyan bölgesinde teröristlerle sağlanan sıcak temas üzerine bir mağaraya komandolarımız tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında çıkan çatışmada 5 PKK'lı terörist silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildi. Kahraman komandolarımızın bölgedeki operasyonu sürüyor" denildi.


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