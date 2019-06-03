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MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde en az 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde icra edilen hava harekâtında en az 5 terörist etkisiz hale getirildi" denildi

03 Haziran 2019, Pazartesi 09:21 Son Güncelleme:
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MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde en az 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Zap bölgesine yönelik hava harekatı yapıldı.

Harekat kapsamında, en az 5 terörist etkisiz hale getirildi.

'TERÖRİST SAYISI 28 OLDU'

Bakanlıktan yapılan bir diğer açıklamada da, "Irak kuzeyi Hakurk’ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 1 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu" denildi.

AA-DHA

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