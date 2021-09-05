Türkiye MSB duyurdu! İşte son 1 ayda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

MSB duyurdu! İşte son 1 ayda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Türkiye

MSB duyurdu! İşte son 1 ayda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 244 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

05 Eylül 2021, Pazar 13:10 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, “Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 244 terörist etkisiz hale getirildi. Tedbirler sayesinde son bir ayda, tüm hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 bin 769 şahıs yakalandı, 25 bin 186 şahıs hududu geçmeden engellendi” dedi.


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