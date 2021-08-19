Türkiye MSB duyurdu: Kabil'de tahliyeler yeniden başladı

MSB duyurdu: Kabil'de tahliyeler yeniden başladı

Türkiye

MSB duyurdu: Kabil'de tahliyeler yeniden başladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nda emniyetin sağlanmasıyla tahliyelerin yeniden başladığını, Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçaklarının da Türk vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirdiğini açıkladı.

19 Ağustos 2021, Perşembe 01:15 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nda emniyetin sağlanmasıyla tahliyeler yeniden başladı. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı uçaklarımız da Türk vatandaşlarımızın tahliyesini gerçekleştiriyor" ifadelerine yer verildi.

ANKARA (DHA)

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