MSB duyurdu: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Çanakkale'deki 2'nci Kolordu Komutanlığında görev yapan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Şenyiğit'in Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat ettiği bildirilerek "Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

AA