Türkiye MSB duyurdu: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

MSB duyurdu: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türkiye

MSB duyurdu: Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Şenyiğit'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede vefat ettiğini bildirdi.

14 Nisan 2021, Çarşamba 21:29 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Çanakkale'deki 2'nci Kolordu Komutanlığında görev yapan Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Şenyiğit'in Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede vefat ettiği bildirilerek "Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

AA

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