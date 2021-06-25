Haberler Türkiye Haberleri MSB duyurdu: Kritik görüşmede uzlaşma sağlandı MSB duyurdu: Kritik görüşmede uzlaşma sağlandı Türkiye MSB: Türk ve ABD heyetleri Afganistan Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı’nın işletilmesi konusunda iş birliği alanlarını ele aldı, görüşmelere devam edilmesi konusunda uzlaşıldı 25 Haziran 2021, Cuma 23:10 Son Güncelleme: 25.06.2021 23:10 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ Türk ABD Afganistan Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı Yazarlarımızdan Ecevit ve Erbakan: İki öncü Oral Çalışlar Söz almış Rauf Tamer TRT de YouTube yarışına katılıyor Hakan Çelik Şener Şen'in ismi ikna için yeter mi? Şirin Sever Temas ve mesafe Murat Çelik Sakinlik sana çok yakışacak İzmir Banu Şen Biden’a dost yumruğu Erkut Can 'Yeni nesil' babalar Murat Gülderen Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok Büşra Özbelli İstanbul dışında kazanmaya devam Doğukan Tevfik Meriç BUNLARI DA OKUYUN Filenin Sultanları dünya üçüncüsü oldu Otel odasında dehşet! Sesi duyanlar oraya koştu 'Durum zorlaşıyor' diyerek yaş aralığına dikkat çekti! Vakalar yüzde yüz arttı Kovid-19’a yakalandı! Tüm toplantıları askıya alındı Türkiye ile Ukrayna arasında Kovid-19 aşı kartları tanındı