Türkiye MSB duyurdu: Kritik görüşmede uzlaşma sağlandı

MSB duyurdu: Kritik görüşmede uzlaşma sağlandı

Türkiye

MSB duyurdu: Kritik görüşmede uzlaşma sağlandı

MSB: Türk ve ABD heyetleri Afganistan Uluslararası Hamid Karzai Havaalanı’nın işletilmesi konusunda iş birliği alanlarını ele aldı, görüşmelere devam edilmesi konusunda uzlaşıldı

25 Haziran 2021, Cuma 23:10 Son Güncelleme:
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