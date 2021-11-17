Türkiye'nin terör ile mücadelesi içerde ve dışarda son sürat devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın, sosyal medyadan yaptığı 'Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor' başlıklı paylaşımda Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina ve Hakurk bölgelerinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği duyurarak, 'En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek' mesajı verdi.

İşte Bakanlıktan yapılan o paylaşım:



