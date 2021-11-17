Türkiye MSB duyurdu! Metina ve Hakurk'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Metina ve Hakurk'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

MSB duyurdu! Metina ve Hakurk'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina ve Hakurk bölgelerinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

17 Kasım 2021, Çarşamba 11:31 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin terör ile mücadelesi içerde ve dışarda son sürat devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın, sosyal medyadan yaptığı 'Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor' başlıklı paylaşımda Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina ve Hakurk bölgelerinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği duyurarak, 'En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek' mesajı verdi.

İşte Bakanlıktan yapılan o paylaşım:


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