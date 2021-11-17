MSB duyurdu! Metina ve Hakurk'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina ve Hakurk bölgelerinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
17 Kasım 2021, Çarşamba 11:31 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin terör ile mücadelesi içerde ve dışarda son sürat devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın, sosyal medyadan yaptığı 'Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor' başlıklı paylaşımda Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina ve Hakurk bölgelerinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği duyurarak, 'En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek' mesajı verdi.
İşte Bakanlıktan yapılan o paylaşım:
https://twitter.com/tcsavunma/status/1460878740502761472?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet