MSB duyurdu! Metina'da 4 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Metina bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
09 Kasım 2021, Salı 17:14 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin içerde ve dışarda terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz başlığıyla yapılan paylaşımda Metina bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan paylaşım:
https://twitter.com/tcsavunma/status/1458070411472687112?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet
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