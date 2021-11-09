Türkiye MSB duyurdu! Metina'da 4 terörist öldürüldü

MSB duyurdu! Metina'da 4 terörist öldürüldü

Türkiye

MSB duyurdu! Metina'da 4 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Metina bölgesine gerçekleştirilen hava harekatında 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

09 Kasım 2021, Salı 17:14 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin içerde ve dışarda terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz başlığıyla yapılan paylaşımda Metina bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan paylaşım:


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