MSB duyurdu: Pençe- Yıldırım bölgesinde ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe- Yıldırım bölgesinde 2 adet doçka uçaksavar silahı ile 290 adet doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirildiğini duyurdu.
01 Mayıs 2021, Cumartesi 18:57 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Pençe-Yıldırım bölgesinde 2 adet doçka uçaksavar silahı ve 290 adet doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirildi" denildi.
DHA
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