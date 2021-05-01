Türkiye MSB duyurdu: Pençe- Yıldırım bölgesinde ele geçirildi

MSB duyurdu: Pençe- Yıldırım bölgesinde ele geçirildi

Türkiye

MSB duyurdu: Pençe- Yıldırım bölgesinde ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Pençe- Yıldırım bölgesinde 2 adet doçka uçaksavar silahı ile 290 adet doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirildiğini duyurdu.

01 Mayıs 2021, Cumartesi 18:57 Son Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile arama-tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Pençe-Yıldırım bölgesinde 2 adet doçka uçaksavar silahı ve 290 adet doçka uçaksavar mühimmatı ele geçirildi" denildi.

DHA

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