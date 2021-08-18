Türkiye MSB duyurdu: Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

MSB duyurdu: Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Haberi, Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından duyurdu.

18 Ağustos 2021, Çarşamba 13:51 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi:

Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak’ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesi en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek.

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