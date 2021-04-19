MSB duyurdu! PKK’ya büyük darbe: 9 terörist…
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasına göre Irak’ın kuzeyi Metina bölgesinde 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.
19 Nisan 2021, Pazartesi 09:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
MSB’den yapılan son dakika açıklaması şu şekilde: Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.
BUNLARI DA OKUYUN