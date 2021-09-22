Türkiye MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye

MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

22 Eylül 2021, Çarşamba 10:14 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milli Savunma Bakanlığı(MSB)'den gelen açıklama şu şekilde:

Kahraman Mehmetçik, hain emelleri için saldırı planları yapan teröristleri etkisiz hâle getirmeyi sürdürüyor. Biri Barış Pınarı diğeri Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hâle getirildi.


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Kürt meselesinde bir çit aşıldı
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Liderlerin gündemi COVID, göç ve iklim
Hakan Çelik
Murat Çelik
Temelli ve HDP'ye sorular
Murat Çelik
Banu Şen
Bir şehirden ziyade büyülü bir dünya: Bursa
Banu Şen
Şirin Sever
Aşıdan kombinezona nasıl geçtiniz yahu?
Şirin Sever
Erkut Can
Vallahi Billahi Günaydın...
Erkut Can
Murat Gülderen
Can dostlarınıza akıllı çözümler
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Taze oy
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Tokat depremi sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den kritik uyarı! 'Ciddi bir deprem...'