MSB duyurdu! Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
22 Eylül 2021, Çarşamba 10:14 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı(MSB)'den gelen açıklama şu şekilde:
Kahraman Mehmetçik, hain emelleri için saldırı planları yapan teröristleri etkisiz hâle getirmeyi sürdürüyor. Biri Barış Pınarı diğeri Fırat Kalkanı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hâle getirildi.
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