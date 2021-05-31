Türkiye MSB duyurdu! SİHA’lar etkisiz hale getirdi…

MSB duyurdu! SİHA’lar etkisiz hale getirdi…

Türkiye

MSB duyurdu! SİHA’lar etkisiz hale getirdi…

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasına göre Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 3 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

31 Mayıs 2021, Pazartesi 16:11 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin SİHA'larla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "SİHA'larımız teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

AA

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