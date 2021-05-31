MSB duyurdu! SİHA’lar etkisiz hale getirdi…
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasına göre Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 3 PKK'lı terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi
31 Mayıs 2021, Pazartesi 16:11 Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin SİHA'larla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "SİHA'larımız teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız aralıksız devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
AA
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